Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının adımlarıyla başlayan Türk lirasındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Dünkü işlemlerde dolar 4,44 TL sınırına kadar geriledi. Avro da 5,17’yi gördü. Dövizdeki değer kayıpları yüzde 2’yi aştı. TL, hafta başından bu yana yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. TCMB’nin dün açıkladığı PPK toplantı özetinde, “Son dönemde Türk lirasındaki değer kaybıyla oldukça belirginleşen maliyet yönlü baskılar ve bunun olası ikincil etkileri, enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Burada belirgin iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek” vurgusu yer aldı. Bu kararlı mesajlar liradaki güçlenmeyi de destekledi.



LONDRA VERİMLİ GEÇTİ

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan “TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Londra temasları ve mesajları sayesinde TL değer kazanıyor. Londra görüşmelerinin verimli geçtiği gözleniyor. Ayrıca ‘enflasyon yükselirse Merkez Bankasının ilave adım atacağı’ mesajı orada da verilmiş. Kararlı ve aktif rol üstleneceği algısı bu şekilde kuvvetlendi” dedi. İsveç’in en büyük bankalarından SEB’in Gelişen Piyasalar Stratejisti Per Hammurlund da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimleri öncesi ekonomik mali disipline bağlı kalacağının hissedildiğini, bu sebeple doların düşüşe geçtiğini belirtti. Hammurlund, “Türk parasına yatırım yapanlar kârlı çıkacak” diye konuştu.

Yeniden denge süreci başladı

Kısa süre önce Londra ve İstanbul’da yatırımcılarla buluşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Piyasalara verdiğimiz mesajlar, ‘Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız’ şeklinde... Türkiye’ye ilgi büyük” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de “Dolardaki yükselişin geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle tedbirlerimiz devam edecek. O spekülatif alan bitecek. Sonra da inşallah daha yapısal adımlarla Türkiye’de sürdürülebilir, dengeli bir büyümeyi sağlayacağız. İhracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki yükseliş ve mali disiplinle, TL’deki istikrarı kalıcı hâle mutlaka getireceğiz” diye konuştu.