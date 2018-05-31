Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardım çeki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya teslim edildi. Bakan Albayrak, “Şehit yakını olmak, herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Hamdolsun imanımızın, inancımızın ve içimizdeki vatan aşkı ve bayrak sevdasının bizlere bahşettiği maneviyat sayesinde, bugün hâlâ yüce bir millet olarak dimdik ayaktayız. Bizim kutsallarımıza, bayrağımıza, topraklarımıza el süremezsiniz. Milletimizin birliğine kastedemezsiniz. Biz de bakanlık olarak, on binlerce çalışanımızla birlikte, dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için böyle kampanya düzenledik” dedi. Bakan Kaya da “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarına, gazilerimize destek vermeyi çok önemsiyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına da, göstermiş olduğu vefadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.