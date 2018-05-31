Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Arkon Turizm Müdürü Ahmet Bilgili, yabancı turistin arttığını, yerli turistin beklediğini söyledi. Bilgili “Yerliler rezervasyon yapsa, ikinci tur ihtimali sebebiyle dönmek durumunda kalacaklar. İptal etmekle de uğraşmak istemiyorlar. Seçimden sonra beklenen canlanma olur. Ancak otel fiyatları yüksek, çünkü erken rezervasyon dönemi kapandı. Bununla birlikte yabancı turist oranı da bu yıl yüzde 30 arttı. Yani talep çok. Seçimden sonra fiyatların biraz daha artma durumu var. Yer bulmak da zor olabilir. Dolayısıyla tatilciler yüksek kaliteli oteller yerine, biraz kaliteyi aşağı çekmek zorunda kalacaklar ki, bütçelerine uygun yer bulabilsinler” dedi.