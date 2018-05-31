Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Turkcell, Taxi 7x24 platformu ile mobil taksi çağırma pazarına giriş yaptı. TETAŞ Elektronik iş birliğiyle geliştirilen Taxi 7x24 platformu sayesinde taksiler âdeta dijital bir kokpite dönüşüyor. Turkcell’in 4.5G altyapısını kullanan Taxi 7x24 platformuyla yolcular diğer benzer uygulamalardaki bütün özelliklerden yararlanırken, aynı zamanda BiP üzerinden aracını çağırıp Paycell üzerinden ödeme yapacak. Yolcular kendilerine özel olarak ayrılan tablet üzerinden Fizy’den müzik dinleyip, TV+ ile akşam kaçırdıkları dizileri, filmleri ya da canlı olarak maçları izleyebilecekler. Aynı şekilde Dergilik ile yüzlerce dergi ile ulusal ve yerel gazeteye ücretsiz şekilde erişebilecek. Müşteri yolculuk sırasında Paycell altyapısı kullanarak alışveriş de yapabilecek.

Uygulamanın İstanbul’da şu an 2100 takside kullanıldığını dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Ülkemizde 18 bini İstanbul’da olmak üzere toplam 60 bini aşkın taksi bulunuyor. Bu taksilerle taşınan yolcu sayısı ise yılda yaklaşık 437 milyon. Bu yolcuların takside geçirdikleri süre ise 6.5 milyar dakika. Taxi 7x24 ile takside geçirilen sürede eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Yolcularımıza trafiği unutturacağız. Bu anlaşmanın aynı zamanda müşterilerimizin bir gününde yer alan 1.440 dakikada dijital servislerimizle daha fazla yer alma hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Erkan, uygulamanın Ankara ve İzmir’de de hizmete gireceğini belirterek hedeflerinin 35 bin taksiye ulaşmak olduğunu söyledi.

KOMİSYON BEDELİ YOK

Tetaş Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İncekara da Taxi 7x24’ün taksimetreyi içine alan ilk uygulama olduğuna dikkat çekerek, “Uzaktan aracın hız ve fiyat bilgisi anlık olarak takip edilebilecek” diye konuştu. İncekara ayrıca platformu kullanan taksilerden komisyon alınmayacağını ifade etti.