Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilere göre ciro endeksi 2018 Nisan döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 18,3 artış kaydetti. Metrekare başına düşen cirolar İstanbul’da bin 122 TL, Anadolu’da 816 TL olarak gerçekleşti. Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış, teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. AYD Başkanı Hulusi Belgü, nisan ayındaki artışın enflasyon üzerinde seyrederek perakendecinin yüzünü güldürdüğünü belirterek “Bu performansın birden fazla sebebi var. Bunlardan birincisi, şu anda içinde bulunduğumuz ramazan ayı... Hazırlıklarına bir ay öncesinden başlanan, AVM’lerin etkinlikleri, perakende markalarımızın ise kampanyaları ile destek olduğu bir dönem... Ramazan ayına henüz girmeden AVM’lerde yaşanan hareketliliği endeksimizden ve hipermarket kategorisinin yüzde 26,8’lik yükselişinden de gözlemlemek mümkün. Diğer yandan ekonomide yaşanan döviz hareketlerinin ülkemize de sirayet etmesi ile, teknoloji kategorisinde de yükselişin sürdüğünü gözlemliyoruz” diye konuştu.