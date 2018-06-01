Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatlar, tarihî zirvesi olan 205 liradan 185 liraya kadar geriledi. Dünkü işlemlerde de 188 TL seviyesinde denge bulmaya çalıştı. AA Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek, “Küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tutumu ve tutarsız tavırları, AB ülkelerinde siyasi ve ekonomik krizlerin derinleşmesi bu öngörümüzü destekliyor. Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini görebiliriz. Alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyelerini beklemek daha uygun olabilir” dedi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da; Merkez Bankası’nın, gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapmaya hazır olduğunu hatırlatarak “Bu mesaj, TL’nin değer kazanmasında etkili. 178-182 bölgesinin altına sarkarsak, ilk etapta 175 desteğine kadar düşüş sürebilir” diye konuştu.