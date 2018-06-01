Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelikte 1 Haziran 2018 olan süre 1 Ocak 2019 olarak değiştirilirken okulların altında otopark yapma zorunluluğu ise yürürlüğe girdi. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeyle artık okulların altında otopark yapılabilecek.

Yıl sonunda uygulamaya başlanacak düzenleme ile binalarda her 3 daire için 1 araç yerine, her daire için 1 araçlık otopark zorunluluğu getiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bodrum katlara otopark yapılmasını da teşvik edecek. Bodrum katlarda, bina ihtiyacının iki katına kadar yapılacak otopark alanı, inşaat hakkından sayılmayarak “emsal” harici tutulacak. Ayrıca belediye meclisleri, otopark bedellerinde bölgeleri sosyoekonomik kriterlere göre ayırarak, az gelişmiş bölgelerde yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilecek.