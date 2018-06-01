Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Bazı gazetecilerle sohbetinde döviz kurunun ağırlıklı olarak dış kaynaklı olduğunu ifade eden Özlü, “Türkiye’de seçimler var. Seçimlere kadar geçecek sürede bir belirsizlik ortamı varsayımı kabul edilerek, kurla ilgili spekülalif hareketlenmeler oluyor. Bunlar geçici. Seçimi kullanıyorlar. Seçimden sonraki süreçte hepsi rayına girecek.” dedi. Özlü, “Türkiye’ye karşı böyle bir ekonomik saldırı var. Ama bu saldırıları püskürtmek için Merkez Bankasının tedbirleri var” ifadesini kullandı.

ONLARIN VAADİNİ BİZ ÇOKTAN YAPTIK

CHP’nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin büyük bölümünü zaten kendi iktidarlarının uyguladığını belirten Özlü “Örneğin, ‘400 fabrika ve AR-GE merkezi kuracağız’ diyor. Şimdi biz zaten 900 tane kurduk. Bilmiyorlar. Bu 900 AR-GE merkezinin yaklaşık 650’si son 2 yılda kuruldu. Bu sene yapacağımız şey AR-GE merkezlerinin niteliğini arttırmak. Tasarım merkezleri de 219 oldu. Sıfırdan geldi.” dedi. Özlü, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik tedbirlerin alınacağını belirtirken de “Mesela, biz önümüzdeki süreçte 50 yeni OSB daha kurup 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. 1milyon 750 bin istihdam var” dedi.

Bizim otomobilimiz son teknolojiye haiz

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yerli oto projesi ile ilgili olarak ‘Yerli yazılım’ vaadini hatırlatan Özlü “Bizim üreteceğimiz otomobil en son teknolojiye haiz, TESLA muadili bir otomobil olacak. Yazılım âdeta yürüyen bir yazılım olacak. Muharrem Bey dersine iyi çalışmıyor. Gerçekten okumuyor. Söylediklerinin bilimsel bir dayanağı yok.” diye konuştu.