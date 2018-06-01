Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dük Kravatları Kurucusu Gazaros Unan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının cenazesi yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

1970 YILINDA BURSA'DA İLK DOKUMA FABRİKASINI AÇMIŞTI

DÜK, 1970 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinde dokuma fabrikasını açtı. 1980 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.1999 yılında DÜK, Düzce'de dikim fabrikasını açtı. Şirket bugün, başta Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya, Ürdün, Tunus, Mısır gibi dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.