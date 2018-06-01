Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası yüzde 16,5'ten 29 milyar liralık repo ihalesi açtı. Böylelikle banka 1,5 yıl sonra ilk kez repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası daha önce sadeleştirme kapsamında haftalık repo ihalelerine döneceğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.

GLP AÇIKLAMASI

Kararın teknik ayrıntılarını da açıklayan TCMB, gecelik borç verme ve GLP'nin 7 Haziran'a kadar yüzde 16,5 oranında uygulanacağını belirtti.

GLP faizi gecelik borçlanma faizine olan 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacak. Para politikası kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecek ve yüzde 19,5 olacak.

Açıklamada "Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için 1 haftalık geçiş süreci öngörülmüştür" denildi.