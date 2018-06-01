Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara döviz mevduatlarını Türk Lirası'na çevirme çağrısı, vatandaşların döviz mevduatlarını yeniden gündeme getirdi.

Merkez Bankası'nın verileri dikkate alındığında vatandaşın döviz mevduatlarının son 5 yıla bakıldığında dikkat çekici bir artış kaydettiği görülüyor.

2013 yılı Mayıs ayının son haftasında vatandaşın döviz mevduatlarının büyüklüğü kıymetli madenler de dahil edildiğinde 76,5 milyar dolardı. 2018 yılının Mayıs ayının son haftası itibariyle bu rakam 94,8 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Bu 5 yıllık süreçte vatandaş, genelde kurun yükseldiği dönemde döviz mevduatlarını azaltmayı, düştüğü dönemde ise döviz mevduatlarını yükseltmeyi tercih etti.

5 yıllık sürede vatandaşın döviz mevduatlarında en yüksek seviye 2016 yılının Nisan ayında gerçekleşti. 2016 yılının Nisan ayının son haftası itibariyle vatandaşın döviz mevduatları 104,1 milyar dolara yükseldi.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da TESK Esnaf İftarında "Döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası’na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye’nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim" demişti.

Erdoğan "Vatandaşlarımızı varlık barışından faydalanarak, yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.