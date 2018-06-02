Moody's'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki  kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik  gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde  tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini  yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz  olabileceği ifade edildi.
Moody's, 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye'nin kredi  notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a  çevirmişti.