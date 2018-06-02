Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı olduğunu, hükümet olarak hızlı kararlar alarak büyümeyi artırıp enflasyonu düşüreceklerini söyledi. TGRT Haber’de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sunduğu ‘Gündem Özel’ programına katılan Naci Ağbal, enflasyon ve büyüme hedeflerinden muhalefetin vaatlerine kadar çok sayıda konuda görüşlerini paylaştı. Bugün enflasyonun çift hanede olduğunu, finansman maliyetlerinin arttığını ifade eden Ağbal, “Ekonomik politikalarımızda esnekliğimizi kullanarak yeni evreye gireceğiz. Para politikalarımızda sıkılaşma devam edecek. Bizim enfasyonu tek haneye çekmek gibi çok kararlı bir amacımız var. Buna paralel olarak maliye politikasında sıkılaşmaya gitmemiz lâzım” dedi.



Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı olduğunu, bu potansiyeli de barındırdığını söyleyen Bakan Ağbal, “Tek noktadan ekonomi yönetimi olması gerek. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek. Seçimleri atlatıp arkasından ekonomi politikalarıyla bugüne kadar attığımız adımları daha da pekiştirecek adımlar atacağız. Maliye politikası da para politikasına destek verecek” dedi. Ağbal, emeklilerin Ramazan Bayramında 1000, Kurban Bayramında 1000 lira olmak üzere 2 kez ikramiye alacağını, 23 milyar lira olan bu tutarın 15 milyar lirasının yeniden yapılandırmadan elde edileceğini, İmar Barışından da çok ciddi gelir beklediklerini, hesabı bunun üzerine kurduklarını söyledi.



30 milyar danışman bütçesi iddiası

Bakan Ağbal, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti milletvekili adayı Durmuş Yılmaz’ın “30 milyar lira danışman bütçesi var” iddiasına cevap verdi. “Biz harcamayı vatandaşa yapıyoruz” diyen Ağbal “39 milyar 967 milyonun 24,5 milyarı aile hekimliği harcamaları. İkinci kalem engellilere özel eğitim ve rehabilitasyon payı ve 8,6 milyar lira. Üçüncüsü özel kuruluşlarda engelli bakım hizmetine 540 milyon lira harcama var. Dersanelere kapattık ve özel okula giden öğrencilere eğitim desteği başlattık. 2,7 milyar lirayı bunlara harcamışız. NATO’ya ilişkin 1 milyar lira, ÖSYM hizmetlerine 869 milyar lira harcamışız. Biz her kuruşun hesabını veririz. ‘Maliye Bakanlığı açıklasın’ dedikleri paralar bunlar. Eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar” dedi.

Muhalefet ‘ya tutarsa’ diyor

Maliye Bakanı Ağbal, CHP’nin seçim beyannamesindeki ekonomik vaatlerle ilgili olarak, “Bunları topluyoruz, 350 milyar lira gibi bir rakam çıkıyor. Bizim bütçe açığımız ise 67 milyar lira. Ya vaatlerin kamu maliyesine etkisini hesaplayamıyorlar ya da nasılsa iktidara gelemeyeceklerini anladılar, ‘biz bunları söyleyelim’ diyorlar. Biz bunu 90’larda gördük. O yılların birikini vatandaş hâlâ ödemek zorunda kalıyor. Muhalefet ise ‘kaynağını bul’ dediğimizde ‘kaynak şurasıdır, burasıdır’ diyorlar. 350 milyarlık vaade kaynak gösteremezler. Çünkü iktidara gelmek gibi bir düşünceleri yok.” dedi.