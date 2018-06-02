Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığınca, yatırım teşvik belgesi müracaatlarında aranan bilgi ve belge sayısı azaltırken, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin kayıtlar elektronik ortamda yapılabilecek.

Yerli makine alan işletmeye 450 milyon lira

KOSGEB’in başlattığı “Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 2018 Programı’yla, işletmelere 450 milyon lira kredi, 100 milyon lira da faiz desteği verilecek. Krediler ilk 6 ay ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler hâlinde olmak üzere toplam 36 ay vadeli olacak. Faiz desteğinde üst limit ise 300 bin lira olarak belirlendi. Program başvurularını haziran ayı içinde almaya başlayacaklarını açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yararlanabileceğini kaydetti. Söz konusu desteklerle Türkiye’nin teknoloji üretmesini ve ihraç etmesini hedeflediklerini dile getiren Özlü, “KOSGEB’in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ’lerimiz üzerinde yoğunlaştırıyoruz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını, yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

Teşvik belgesi almak isteyene büyük kolaylık

Ekonomi Bakanlığınca, yatırım teşvik belgesi müracaatlarında aranan bilgi ve belge sayısı azaltıldı. Buna göre, tamamlama vizesine bakılmaksızın, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülecek. Tahsis belgesi, sadece büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında belge düzenlenen yatırımlarla Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar için aranacak. Ayrıca tebliğle yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgelere, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” eklendi. Bu raporun getirilmesi hâlinde bir çok belge talep edilmeyecek.

Doğrudan yabancı yatırıma e-Kayıt

Ekonomi Bakanlığının, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, kanun kapsamındaki şirketler ve şubelere ilişkin işlemler Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yapılacak. Şirket ve şubelerden istenecek bilgiler, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından E-TUYS’a yüklenecek. Sistemde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” da yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurulacak. Şirketlerde sermaye artışı, azalışı ve hisse devri işlemleri en geç 1 ay içinde sisteme girilecek. Unvan, vergi dairesi, iletişim gibi bilgilerde değişiklik yapılması durumunda güncelleme işlemi yine E-TUYS üzerinden yapılacak.