Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapıların tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacak düzenlemenin uygulanacağı tarih ve başvuru detayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve yönetmeliğin bayramdan önce Resmî Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Yönetmelikle düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuracağı noktalar, ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi, yapı maliklerinden istenecek gerekli belgeler gibi ayrıntılar belirlenecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, artık bütün konut ve iş yerleri üzerinden vergiler alınabilecek. Elde edilecek gelirler, kentsel dönüşüm için kullanılacak. Her yıl 500 bin hanenin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Bu kapsamda en az 150 milyar lira gelir planlanıyor.