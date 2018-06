Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Ekonomide hareketli günler yaşayan Türkiye’de, gayrimenkul sektörü de sıklıkla gündeme geliyor. Bir süre önce “fiyat artışlarının durması” ve “satışların yavaşlaması” ile çok konuşulan sektör, son dönemde rüzgârı tersine çevirmeyi başardı. Kurların geldiği seviyeler, dolar bazında konutları ucuzlattı. Başlatılan kampanyalar da içeride alım gücüne katkı yaptı. Böylece sıkıntılar da aşılmaya başladı. Sektörün büyük oyuncularından Nef’in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “Türkiye’de konut, döviz bazında hiç bu kadar uygun olmamıştı. O yüzden yabancıların yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim, yüzde 30’luk artış var. Yerliye satış konusunda da ‘yüzde 20 indirim ve yüzde 0,98’lik faiz’ kampanyası piyasayı canlandırdı. Şimdi zaten konut fiyatları artmıyor. Seçimden sonra da piyasanın açılabileceği ihtimalini görenler, ‘Biz en iyisi bu fırsatı kaçırmayalım’ diyorlar. Kampanyada geçen sürede 2 bin adetlik satış olmuş. Ciro beklentisi ise, 15 Haziran’a kadar 9 milyar lira... Ben konut sektörüne girdiğimden bu yana, en ucuz arsa dönemini yaşıyoruz. Kaynak anlamında sadece bireylerin değil kurumların da ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla kimisi arsasını satarak kaynak oluşturuyor. Bu dönemi ben, ‘Sat-pişman ol’ dönemi olarak yorumluyorum” dedi.



BANKA KADAR MÜŞTERİ

Satışlarda Nef olarak senetli satış oranının yüzde 77,9 olduğuna dikkat Çeken Erden Timur “Bu yıl satışlarımızın yüzde 12,87’sini banka kredili, yüzde 9,5’ini peşin gerçekleştirdik. Geçen sene senetli satış oranımız ise yüzde 79,6’ydı. Bankaların en beğendiği ürün senet. Çünkü ciddi bir teminat, hem de likit. Bizim 70 bini aşkın senedimiz var. Ortalama bir bankanın konut kredisi hacmi kadar, hatta kimisinden daha fazla mortgage müşterimiz var diyebilirim” ifadelerini kullandı. Konut sektörüne pazarlamadan tasarıma kadar sürekli farklı çözümler getirdiklerine de vurgu yapan Erden Timur, Nef’in Anadolu’daki bayi ağına dikkat çekti. Timur “Onlar Nef’in neferleri, çözüm ortağımız. Bir ev satsa, 20 bin lira kazanıyor, Anadolu’daki bayi sayımız 16’ya ulaştı” diye konuştu.

Kasamızda her zaman 200 milyon TL bulunur

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR, Nef’in kredi notunu bu yıl iki kademe birden yükselerek A+’ya çıkardı. Bu, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete verilen en yüksek not olarak kayıtlara geçti. Erden Timur, “Notumuz 2015’te BB yatırım yapılabilir seviyedeydi. 2016’da B oldu. 2017’de A-’ye yükseldi. Bu yıl da A+ notunu aldık. İki basamak birden artış çok zordur, hele böylesine zor bir dönemde... Son üç yılda 14 proje teslim ettik. Son 2,5 yılın en fazla konut teslimi yapan sektör firmasıyız. Toplamda baktığınızda, yaklaşık 5 bine yakın konut teslimi gerçekleştirdik. Şu an 4 tane projemiz satışta. Projelerimiz belli bir noktaya geldikten sonra, başka bir projeye başlıyoruz. Her dönem bilançomuzda minimum 200 milyon civarı net nakit durur. Kredi notu da bunları teyit ediyor” dedi.

Bu arada JCR’dan yapılan açıklamada, not artırımına gerekçe olarak; Nef’in 2017’de satış hedeflerini gerçekleştirdiğine, 2018’in ilk çeyreğinde de hedeflerin üzerinde bir performansın yakalandığıra dikkat çekildi.

ÜÇ BOYUTLU ÜRETİM

Erden Timur “Üç boyutlu yazıcılarla üretime geçiyoruz. Önce asma tavanlarda kullanmayı planlıyoruz. Maliyeti şu an düşük değil ancak ileride azalacağını düşünüyorum. 3D printer’larla, öngörülemeyen gider kalemi ortadan kalkacak” dedi.