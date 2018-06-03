Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobilin CEO koltuğuna oturacak isimin kim olacağı merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla Mehmet Gürcan Karakaş’ın ismi de netleşti. Uzun zamandır kulislerde CEO’luk görevi için adı geçen Karakaş, otomobil sektörünün içerisinden gelen bir isim. En liyakatli atamalardan biri olarak görülen Karakaş ismi üzerinde otomotiv sektöründe tam bir konsensüs var. Almanya’da doğup büyüyen Karakaş bir Türkiye sevdalısı. İlk ve ortaokulu Almanya’da, liseyi Ankara’da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan’da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye’ye geçti ve 1997’de Bosch Türkiye’nin satış direktörü oldu. Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004’te Bosch Türkiye’nin başına geçti ve bu süre zarfında 600 milyon avroluk yatırımla ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1,5 milyar avroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel’de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri’nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service’i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.



Karakaş, son 5 senedir Bosch’un stratejik önemli kollarından 18 bin çalışanlı ve 4 milyar avro cirolu Elektrikli Tahrik Sistemleri’nde icra kurulu üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu üstleniyor.Asya’daki zorlu projeler için de ilk akla gelen isimlerden biri olan Karakaş, kendisine bağlı çalışan Kore’de bir ve Çin’de iki ortak girişimin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Karakaş, 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt’ın yaptığı araştırmada, Almanya’nın en büyük 30 şirketini yönetmeye aday 100 yöneticiden biri olarak seçildi.



TECRÜBEMİ ÜLKEME AKTARACAĞIM

1 Eylül itibarıyla Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin CEO’luk koltuğuna oturmaya hazırlanan Karakaş projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu söyledi. Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye’de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye’de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.”

Şirketin adı ve paylar belirlendi

Yerli bir otomobil hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar atıldı. Firmanın ismi “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak açıklanırken, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendi.

İlk prototip 2019 yılında

Şirket yapılanmasının tamamlanmasıyla yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci de başlatıldı. 2021 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin B ve C segmentlerindeki 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlandı. 2019 sonunda ise ilk prototipin halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.

Türkiye’nin otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak. Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi. Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.

Özlü: Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin ülkenin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini bildirdi.

Yerli otomobilin teknolojinin ve çağın bütün gereklerine cevap vereceğini ve Türkiye’yi küresel piyasalarda başarıyla temsil edeceğine inandığını söyleyen Özlü, “Türkiye’nin önde gelen 5 şirketi ve Türk özel sektörünün temsilcisi TOBB ile birlikte bakanlığımızın da desteğiyle bundan sonraki süreç daha hızlı ilerleyecektir. Süratle tasarım ve üretim faaliyetlerine başlayacağız. Bu yalnızca bir otomobil üretme projesi değil, aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bize ait olan, markası, tasarımı, yazılımı ve teknolojisiyle yerli bir atılımın önemli bir basamağıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önemli halkalarından biri. Bu teknolojik dönüşümdür” değerlendirmesinde bulundu. Özlü, bakanlık olarak, AR-GE, tasarım ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, gerekli desteklerin sağlanması ve Türkiye’de elektrikli araçlarla ilgili altyapının kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.

Projenin başarısı için çalışacağız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin otomobil hayalini hayata geçirebilmek ve “5 babayiğidi” bir araya getirmek için bugüne kadar yoğun bir mesai yürüttük. Bugünden sonra da 1,5 milyon üyeyi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye’ye güç katacak

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistemle ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz. Yerli otomobilin ülkemizin gücüne güç katacak.

BMC ile otomotivin hizmetindeyiz

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak: Milli Otomobil Ortak Girişim Grubu olarak yola çıktıkları günden bu yana hem 10 yıllık detaylı yol haritasını hem iş planını hem de finansal fizibiliteyi tamamladık. BMC de, 54 yıllık otomotiv deneyimi ve 2 bin 300 çalışanıyla projenin hizmetinde olacak.

Otomotiv sektörü kendini ispatladı

Kök Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç: Otomotiv ve yan sanayi gerek üretim gücü gerekse ihracatıyla örnek gösterilen bir noktaya geldi. Türkiye’nin kendi markasıyla da küresel arenada yer alabilmesini gönülden diliyor ve bunun için var gücümüzle çalışacağımızı söylemek istiyorum.

Dönüm noktası tarihî bir adım

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: Bu proje ‘dönüm noktası’ denebilecek tarihi bir adım. Turkcell olarak, Türkiye’yi teknolojide tüketen değil, üreten ülke konumuna taşıyacak işler yapmak en büyük hedefimizdir. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak otomotiv sektöründe katma değerli ürünler üreteceğiz.

Dünyaya örnek gösterilecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Yerli otomobil, Türkiye’nin sanayisinin gücünün ve geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olma idealindeki kararlılığının bir göstergesi. Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin dünyada da örnek gösterileceğine inanıyorum.