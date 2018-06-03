Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kurum, yeni dönemde desteklerinde 6 ayaklı iyileştirme alanlarına odaklanacak. Bunlar arasında hedef odaklı destek programlarının başlatılması, nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi, odaklı uluslararası iş birlikleri, bilgi teknolojileri ve yazılım alanında çıktı odaklı iş birliklerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK Stratejilerinde katılımcılık, şeffaflık ve esneklik gibi konular bulunuyor. Ayrıca sanayide yüksek teknolojiye geçiş programı, yerlileştirme ürün programı, sanayide dijital dönüşüm yol haritası gibi konularda hedef odaklı destek programları başlatılacak.

Diğer taraftan değer zincirinde çıktı odaklı yapılara destek verilecek. Sanayi kuruluşlarının iş birliği ağları desteklenecek. Teknoloji üssü ve özel endüstri bölgelerindeki iş birliği ağlarına öncelik tanınacak. Doktora öğrencilerine yönelik çift bursiyerlik getirilecek. Çift diploma programları yaygınlaştırılacak. Teknoloji Transfer Ofisleri destekleme programı oluşturulacak.