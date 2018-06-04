Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSA KARAKAŞ

Torba Kanun olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahipleri, işçi, memur ile hemen hemen toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu kanundan faydalanma esasları, borçların silinmesi, affı, yapılandırılmasında avantajlı durumlar, Bağ-Kur’luların hizmet kazanmaları, erken emeklilikleri ile getirilen diğer tüm değişiklikler bu yazı dizisinde herkesin en kolay bir şekilde anlayacağı şekilde kaleme alınmıştır.



HANGİ SGK BORÇLULARI FAYDALANACAK?

“Torba Kanun”la yapılan düzenlemelerden; 2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18/05/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aşağıda tek tek sayılan SGK alacakları yeniden yapılandırılabilecektir.

¥ SSK ve Bağ-Kur sigorta prim borçları,

¥ Emekli Sandığı emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

¥ İşsizlik sigortası primi,

¥ Emeklilerin sosyal güvenlik destek primi,

¥ Genel sağlık sigortası primi,

¥ Avukatlar, Noterler, Amatör sporcular ile diğer topluluk sigortası primi borçluları,

¥ Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri,

¥ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi ile

¥ Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçları olanlar,

¥ 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18/5/2018 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

¥ 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 31/7/2018 tarihine kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

¥ 31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/05/2018 tarihi itibarıyla tebliğ edilmekle birlikte, kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları,

¥ Kapsama giren ve 18/5/2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların 18/5/2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

¥ SGK uygulama Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara (taksici, dolmuşçu…) ait sigorta primi,

¥ Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

¥ 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

¥ SGK tarafından, 18/5/2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

Kapsam dışındaki SGK borçları

¥ 5393 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,

¥ Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

¥ SGK’nın kira alacakları…

Torba Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

Süre ne zaman bitecek?

∂ Torba Kanun uyarınca; borçluların kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları hâlinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?



SSK borçları için

4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.



Bağ-Kur borçları için

4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formunun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla verilmesi gerekmektedir.

• Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmak mümkündür.

• Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmek gerekmektedir.



Emekli Sandığı borçları için

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

• Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

• Fiilî hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

• Ek karşılık prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, Başvurulması gerekmektedir.



İdari para cezası borçları için

İdari para cezası borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

İdari para cezası borçları için iş yerinin sigorta numarasının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi dışında başka bir üniteye gidilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Emekli aylığı alırken Bağ-Kur kapsamında çalışanın borçları silinecek mi?

∂ 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edildiğinden bu kapsamda borcu bulunan sigortalıların müracaatına gerek olmadan sosyal güvenlik destek primi borçları terkin edilecektir.



Kapatılan kamu kurumlarının SGK borçları için nereye başvurulacak?

∂ 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiilî hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.



Primlerini kendi ödeyenler nereye başvuracak?

∂ Primlerini kendi ödeyen Ek 5 ve Ek 6 sigortalılar, 4/1-a İsteğe Bağlı Sigortalılar, Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter...), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları, Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile Tarım Sigortalıları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



Ev hizmetinde çalıştırılandan dolayı borcu olanlar

∂ Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği SGK tarafından hazırlanan formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



SGK tarafından fazla veya yersiz ödenen emekli maaş borçlarının iadesi

∂ SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için;

¥ SSK kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

¥ Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

¥ Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No. 7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

Örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki iş yeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.

Dört koldan tanıtım atağı

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tanıtım için kampanya başlattı. Bu kapsamda Başkanlığın resmi internet sitesi ile vergi dairesi başkanlıklarının internet sitelerinde banner, rehber, broşür, afiş ve haber metinleri yayınlanacak. Sosyal medyada da tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Borçlu mükelleflere SMS ve mektup gönderilecek. Ankara-Eskişehir-İstanbul-Konya hattında hizmet veren yüksek hızlı trenin LCD ekranlarında kampanyaya ilişkin görseller yayınlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan havalimanlarındaki panolarda kampanya görsellerine yer verilecek. Bilbord, kulebord gibi mecralara tanıtım görselleri konulacak. SGK ile ortak hazırlanacak kamu spotu, başvuru süresinin sonuna kadar televizyonlarda yayımlanacak.