Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Bakanlık özellikle 14 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul için tedbirlerini yoğunlaştırdı. Buna göre yerli ve ithal kömürlerde aranacak nitelikler açıklandı. İstanbul’da yerli üretim olan ve satışa sunulan kömürlerde toplam rutubet yüzde 20 oranında alt ısıl değeri ise 4 bin kcal olma zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre şehir içinde dökme kömür satışı yapılamayacak, tüm kömürler torbalanacak. Sadece sanayinin teknik zorunlulukları sebebiyle belgeli olarak üretilen toz kömürler, belediyeden izin alınmak suretiyle, kirliliğe sebep olmayacak şekilde kullanılabilecek. Kömürlerin doldurulduğu torbaların üzerine ise belirlenen esaslarla birlikte, kömürün menşei, cinsi, üretici firmanın adı, ağırlığı, kalori değer gibi özellikleri yazılacak. Türkiye’de son yıllarda tüketilen kömür miktarı, 35,3 milyon tonu taşkömürü, 57,7 milyon tonu ise linyit ve asfaltit olmak üzere 93 milyon ton. Bunun yüzde 46.2’si elektrik üretiminde, yüzde 19.4 oranındaki kısmı ise ısınma amaçlı olarak tüketiliyor.