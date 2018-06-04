Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Uyuşturucu arzının önlenmesi ve maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi için hazırlanarak Başbakanlık tarafından onaylanan 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın detayları belli oldu. Tarımdan eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar birçok başlığın yer aldığı 5 yıllık planda dikkat çeken detaylar şöyle:

¥ Uyuşturucunun finans boyutunun izlenecek. MASAK bünyesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen gelirin tespiti ile ilgili ayrı bir birim kurulacak. TUYGUN Projesi İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl yasa dışı ekim alanlarında test edilecek.

¥ Riskli bölgelerdeki okulları güvenlik kamerası konulacak. Yılsonuna kadar okul çevrelerine bin 500, 2023’e kadar ise toplam 6 bin kamera sistemi kurulacak.

¥ Uyuşturucuya karşı, mahalle ve sokaklarda duyarlılık arttırılacak. Belediye temizlik işçilerinden apartman yöneticilerine kadar birçok kişiye yönelik narkorehber eğitimi verilecek. Esnaftan seçilen gönüllülere “Sağlık Elçileri Projesi” kapsamında 270 ilçede eğitim verilerek farkındalık oluşturulacak.

¥ Uyuşturucu ile mücadele konusunda önem arz eden ülkelere uyuşturucu irtibat görevlisi atanacak.

¥ Bağımlılık konulu yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrencilere burs verilecek.