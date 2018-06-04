Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBER’e dair ilk tartışmalar Avrupa şehirlerinde başlamıştı. Paris’te taksiciler sert gösteriler yapmış, UBER’i şiddetle protesto etmişti. ABD ve Güney Amerika’da da taksiciler UBER’i protesto etmiş, eylemler birçok şehirde görülmüştü. Türkiye’deki UBER protestolarına da şiddet bulaştı. UBER şoförleri ile onları ‘korsan’ olarak nitelendiren taksiciler arasındaki gerilim günlerce devam etti. Bazı UBER şoförleri taksicilerin saldırılarına maruz kaldı.

‘ACİLEN’ SATIYORLAR

Artan gerilimin ve protestoların ardından İçişleri Bakanlığı korsan taşımacılığa dair yeni düzenlemeler yaptı; UBER’i de kapsayan yaptırımlar artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı bir açıklamada bu konuya değinerek ‘UBER bitmiştir’ ifadesini kullandı. Yeni sürecin ardından da UBER’e kayıtlı araçların satışı artmaya başladı. Son birkaç günde alışveriş sitelerine ‘UBER’e kayıtlı’ notuyla verilen ilanlar çoğalmaya başladı. Bazıları ‘Acil’ uyarısıyla satışa çıkarılan araçların, birçoğunun kat ettiği kilometrenin düşük olduğu da göze çarpıyor.

UBER’in Türkiye’de kayıtlı araç sayısı özellikle son 5 ayda artmış ve 10 bine çıkmıştı.