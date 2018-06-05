Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3.600’e çıkaracaklarını belirterek, “Düzenlemeden, âalihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağını söyledi. Ağbal, “Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, hâlihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak.” diye konuştu. Yapılacak düzenleme sayesinde kamu görevlilerinin ücretlerinde 533 lira ile 637 lira arasında artış meydana gelecek.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

¥ Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.

¥ Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

¥ Aynı şekilde birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet da zammı dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek.

¥ Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.