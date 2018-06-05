Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Kiğılı’nın CEO’su Hilal Suerdem, erken seçim kararının alınmasının hemen ardından yaptıkları bir çalışmaya göre tüm siyasilerin bu seçimde hazır giyim sektöründen toplam 240 bin takım elbise almasını öngördüklerini söyledi. Suerdem kendilerinin de takım elbise satışlarında yüzde 30’luk artış yakaladıklarını belirterek siyasilerin ağırlıklı olarak düz lacivert takım elbise tercih ettiğini anlattı.

Büyükşehirlerde Abdullah Kiğılı marka üst segment takım elbiseleri, Anadolu’da ise Kiğılı marka takım elbiseleri sattıklarını dile getiren Suerdem ağırlıklı 50-52 beden satılan takım elbiselerin 599 liradan başladığını söyledi. Kiğılı’nın mağazalaşma hedefleri hakkında da bilgi veren Suerdem “Hâlihazırda yurt içinde 225, yurt dışında ise 26 mağazaya ulaştık. 7 yılda yurt dışında 100 mağaza daha açacağız. Balkanlar, Orta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına açılacağız. Özellikle Balkanlar bizim açımızdan çok bakir bir pazar. Oralarda hızla mağaza açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kiğılı’nın yatırımlarını hep öz kaynakla yaptığına dikkat çeken Suerdem, “Kredi limitlerimizi kullansaydık, 3 ayda 300 mağaza açardık. Tercih etmedik” diye konuştu. Suerdem ramazanın etkisiyle şu sıralar iç pazarda hafif bir durgunluk yaşandığını da belirterek “Ancak ramazana rağmen ilk 5 ayda yüzde 10’luk bir büyümeyi yakaladık. Yılı yüzde 15’lik büyüme ile kapatırız” dedi.