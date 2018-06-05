Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik GAZİANTEP



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından dünyada bir ilk olacak şekilde hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nde hayat başlıyor. İlk bölümde yer alan 749 konutluk etabın kuraları çekildi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve konutlara başvuran ailelerin katılımıyla, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Burada konuşan Turan, 81 ilde 3 bin 500’ü aşkın şantiye ile hayata geçirdikleri 835 bine yakın konut ve sosyal yaşam projeleriyle, 2023 hedefleri doğrultusunda üretimlerine devam ettiklerini söyledi. Turan “Bu doğrultuda Gaziantep’te artan ihtiyaca yönelik, 50 bin konutun yer alacağı yeni bir şehir kurmak için harekete geçtik. Gaziantep Kuzey Şehir Projesi 8,5 milyon metrekare alan üzerinde projelendirildi. Burası, tek bir proje olarak üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en büyük projelerden biridir. Türkiye’de olduğu kadar, Avrupa ölçeğinde de büyük bir proje. Ülkemizin mimarlık, mühendislik ve planlama dünyası açısından da birçok ilkleri barındırmakta” dedi.

Turan, Kuzey Şehir’de az katlı konutların üretileceğini, yatay mimariye ağırlık verileceğini ve mahalle konseptini gözeten bir planlama anlayışı olacağını kaydetti. Projenin tamamlanması ile 250 bin kişinin ikamet edeceği bir yerleşim alanın oluşacağını söyleyen Turan, “Burada fiyatlar 109 bin lira ile 294 bin lira arasında değişiyor. Taksitler de 454 liradan başlıyor. 27 Haziran’da 913 konutluk etabın kuralarını yine burada çekeceğiz. Bu kurada kendilerine konut çıkmayan vatandaşlarımızı, yatırdıkları bedeli geri almadıklarında ikinci kuraya dâhil edeceğiz” diye konuştu.