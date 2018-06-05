Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum.

MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor. Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye Eylül ayında yapılacak.

Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek" dedi.