Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı. Buna göre en değerli markamız, 2 milyar 42 milyon lira değeri bulunan Türk Hava Yolları (THY) oldu. Geçen yılın şampiyonu Türk Telekom, 1 milyar 907 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Turkcell 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer alırken, Akbank ve Garanti de 4 ve 5’inci oldu. Söz konusu dönemde Ziraat Bankası’nın marka değeri yüzde 9’luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve 6’ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat’i 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu.



RAKİPSİZ OLANLAR VAR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye’nin katma değerli ürün ve hizmet ihtiyacının önemine dikkat çekti. İlgüner, “Türkiye üretmesini bilen ancak bunları değerli kılmakta güçlük çeken bir ülke. Bunun da temel nedeni kısa dönemli fiziki varlıklara bağlı düşünce sisteminin, uzun dönemli stratejik ve fiziki varlıklara bağlı olmayan sistemden fazla benimsenmesi.” dedi. Katma değerli ürün ve hizmet denince akla ilk gelen ileri teknoloji ürünleri olduğunu anlatan İlgüner, “Türkiye kısa vadede bunlara erişmekte zorluk çekiyor. Belki de mevcut ve rakipsiz kabiliyet ve varlıklarını önce değerli hale getirmek hem daha kısa sürede mümkün olacak hem de o süre içerisinde teknolojidebeşeri ve teknik donanıma sahip olmak kolaylaşacaktır.” diye konuştu.

Dünyada en çok noktaya uçan şirket

THY, dünyada ağ olarak dördüncü, uçtuğu ülke sayası bakımından birinci sırada. Şirket ayrıca yaz boyunca İzmir’den Almanya’nın Hamburg ve Berlin kenti ile Kuveyt’e direkt uçuşlar düzenleyecek. İzmir-Münih seferleri 7 Temmuz, İzmir-Hamburg seferleri 23 Haziran, İzmir-Berlin seferleri 1 Temmuz’da başlayacak. İzmir Kuveyt seferleri de haftada bir frekans karşılıklı olacak, 8 Haziran itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş birinci

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ülke sıralamasında Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin en değerli markaları arasında 40. sırada bulunan Beşiktaş’ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi.

En hızlı yükselen ASELSAN oldu

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi. İlk 100’de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN’da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv’de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

İşte en değerliler

1 Türk Hava Yolları 2.042 1.920 6

2 Türk Telekom 1.907 2.620 -27

3 Turkcell 1.841 1.959 -6

4 Akbank 1.649 1.579 4

5 Garanti Bankası 1.584 1.555 2

6 Ziraat Bankası 1.432 1.312 9

7 İş Bankası 1.334 1.252 7

8 Arçelik 1.258 1.284 -2

9 Yapı Kredi 937 951 -1

10 Ford Otosan 878 793 11

11 Halkbank 757 806 -6

12 Migros 638 531 20

13 VakıfBank 622 594 5

14 Ülker Bisküvi 616 647 -5

15 Bim 584 830 -30

16 Bsh 539 608 -11

17 Tofaş 445 499 -11

18 Vestel 441 362 22

19 Anadolu Efes 402 352 14

20 Opet 365 305 20