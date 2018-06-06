Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar Barışı düzenlemesinde başvurular cuma gününden itibaren alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yasaya dair yönetmeliklerin dün itibarıyla yayınlandığını, cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacaklarını belirterek, “Başvurular 8 Haziran’da başlayıp 31 Ekim’e kadar sürecek.” dedi. İmar Barışında 3 istisna bulunduğunu söyleyen Özhaseki, bu istisnaları şöyle anlattı: Bunun üç istisnası var, bunlar bu kapsama girmeyecek. Bir, Boğaz’dan geçen geminin içinde bir vatandaş kabul edin kendinizi, gördüğünüz o yamaçlardaki yapılar buraya dahil değil. (Ruhsata aykırı yapılar) Onlar her zaman yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Orası Türkiye’nin, dünyanın incisi. İkincisi, Sultanahmet çevresi, Süleymaniye çevresi ve orada Beyazıt’tan geçen bir raylı sistem hattı var, herkes bilir tahmin ediyorum, Aksaray’dan başlayıp Sultanahmet’e giden hat. Bunun kuzey tarafı, burası tarihi eserlerin en yoğun olduğu bir yer. Bizim tescilli eserlerimiz, gözbebeklerimiz orada. Orada bir takım çalışmalar var, yeni düzenlemeler var. Bundan dolayı orada bir sıkıntı olmasın diye burayı da dışarıda tutuyoruz. Özellikle Sultanahmet, Ayasofya’dan başlayarak Unkapanı Caddesi’ne kadar uzanan, özellikle Beyazıt’tan geçen raylı sistemin kuzey tarafı, İstanbul Üniversitesi’nde kalan tarafı, bir de Gelibolu Yarımadası istisna. Buralarda bu yasa geçerli değil, bunun dışındaki yerlerde vatandaş gelecek kendi arzusuyla beyanda bulunacak. Odan sonra da konutlara yüzde 3, iş yerlerine yüzde 5 gibi bedel ödeyecek.”



40-50 MİLYAR LİRA

Türkiye’de bu sebeple 15 milyon vatandaşın devletle ihtilaflı olduğunu ifade eden Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira bedel toplanacağına inandıklarını söyledi. Buradan toplanan paralarla deprem bölgesinde sıfır faizli paralar verileceğini söyledi.

Kaçak yapan ve göz yuman hapse girecek

Özhaseki, “Eğer bundan sonra herhangi birisi kaçak yapıya başlarsa, buna göz yuman birisi varsa ve belediye de oraya kamu hizmeti veriyorsa hepsi hapse girecek. O yüzden bundan sonra kimse hapis cezasını göze alıp buna teşebbüs etmez.” dedi.

İmar Barışı nasıl olacak?

¥ Başvurular cuma günü başlıyor. İşlemler e-devlet üzerinden yürüyecek.

¥ Vatandaş başvuru yaptıktan sonra 24 saat içinde kendisine cevap verilecek.

¥ 13 milyon konutun imar ve iskan sorunu çözülecek, Yapı Kayıt Belgesi verilecek.

¥ Yarım inşaatta pencereler takılmışsa kapsama alınacak.

¥ 31.12.2017 itibarıyla sorunlu binalar kapsamda olacak.

¥ Düzenleme sonrası inşaat başlatanlara kanun uygulanmayacak.

¥ Evlerin metrekare ölçülerinde beyan esas tutulacak.

¥ Tarla vasfındaki yerler için metrekare birim fiyatı 200 lira olarak belirlendi.

¥ Gecekondu için metrekare birim fiyatı 600 lira olacak. 100 metrekarelik bir ev için çıkan 60 bin lira rakamın üzerine arsa bedeli eklenecek, bunun üzerinden yüzde 3 ödenecek.

¥ 3 katlıdan 7 katlıya kadar binalarda metrekare birim fiyatı 1000 lira olacak. 7 kat üzerinde fiyat artacak. Lüks yerler, villalar ve oteller iç in 2 bin lira birim fiyat alınacak.

¥ Beyan esas tutulurken, yanlış beyanda işlem geçerliliğini yitirecek.