Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Araç takip sistemleri alanında Türkiye’nin lider firması olan Arvento, geliştirdiği M2M uygulamaları ile şirketlerin imdadına yetişiyor. Yerli yazılım ve cihazlarla dünyada 32 ülkede 850 bin araca girmeyi başaran firma, depodan yapılan akaryakıt hırsızlığının da önüne geçiyor. Türkiye’de 22 milyon araç bulunduğunu, bunun yaklaşık 9 milyonunun ticari araçlardan oluştuğunu belirten Arvento Araç Takipleri Sistemi CEO’su Özer Hıncal “Biz daha çok ticari araçlara yönelik çözümler sunuyoruz. Firmalar, araçlarının nereye gittiğini, kaç km yol yaptığını ve nerelerde durakladığını bilmek istiyor. Firmalar bizim sistemlerimiz üzerinden araçlarını uydudan 7/24 takip edebiliyor” dedi. Lojistik araçlarından okul ser-vislerine, belediye araçlarından ambulanslara kadar hemen hemen bütün araçlarda yer aldıklarını dile getiren Hıncal şu bilgileri verdi: Sağlık Bakanlığının ambulanslarının tamamında da varız. Bakanlık araç takip sistemi ile ambulans kazaya gidiyor mu, gitmiyor mu, ya da kaç dakikada ulaşabilecek hepsini görebiliyor. Belediyeler çöp kamyonlarının takibini yapabiliyor. Gümrük Müsteşarlığı da kaçakçılığa karşı bizim sistemlerimizi kullanıyor. Özel bir cihaz yaptık. 350 saat batarya ömrü var. Her türlü hava şartlarında çalışıyor. Bu cihaz Türkiye’ye giren araçlara takılıyor. Eğer araç güzergâhın dışına çıkarsa cihaz hemen sinyal gönderiyor. Araçla teması kesilmesi durumunda anında alarm veriyor. Bu sayede birçok kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Orman yangınlarında itfaiye araçlarının yerini tespit ederek birçok defa hayat kurtardık.

Firmaların araç takip sistemi taktığı andan itibaren yüzde 10 tasarruf sağladığına dikkat çeken Hıncal “Bu oran lojistik sektöründe yüzde 35-40’ı buluyor. Çünkü çok fazlı hırsızlık olayı oluyor. Depoya yakıt sensörü yerleştiriyoruz. Sadece akaryakıttan yıllık 500 milyon tasarruf sağlıyoruz. İş gücü kayıplarını da hesaplarsanız bu oran çok daha yüksek” diye konuştu.



HEDEF DÜNYA LİDERLİĞİ

Türkiye’de yüzde 60 pazar payı ile lider olduklarını anlatan Hıncal, hedeflerinin dünya liderliğini olduğunu söyledi. Hıncal şunları kaydetti: Dünyada en büyük 5. firmayız. 32 ülkede 850 bin araçta yer alıyoruz. Suudi Arabistan’da ofis açtık. Suudi Arabistan ve BAE’de pazar lideriyiz. Yıl sonuna kadar Avrupa’da Almanya’da, Afrika’da ise Fas, Nijerya ve Güney Afrika’da ofis açmayı planlıyoruz. Şu an yıllık 100 milyon liralık ciromuzun yüzde 15’i yurt dışı operasyonlarımızdan geliyor. Bunu yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Araç hırsızlığını bitirdi

Binek otomobillere yönelik de hizmetler sunduklarını anlatan Özer Hıncal “Türkiye’de 5 bin bireysel kullanıcımız var. Bu sistemi 600-700 liraya taşıyoruz. Paketimiz var, iki yıl boyunca her şey dâhil. İki yıl sonra aylık 11 lira abonelik ödüyorsunuz. Telefon üzerinden aracınızı kontrol edebiliyorsunuz. Mesela otomobilinizi valeye verdiniz. Vale modu ile kontrol edebiliyorsunuz. Eğer aracınız sizin belirlediğiniz alanın dışına çıkarsa anında uyarı geliyor ve uzaktan aracınızı kilitleyebiliyorsunuz. Akıbetini merak etmenize gerek kalmıyor. Kitleme özelliğini en çok rent a car’lar kullanıyor. Çünkü araba hırsızlığı çok oluyor” dedi.

Akaryakıt zamları sisteme ilgiyi artırdı

Hıncal, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların müşteri sayısını artırdığına dikkat çekerek “Yakıtın pahalı olması bizim için fırsat olabiliyor. Çünkü yakıt değerli olunca hırsızlık artıyor. Firmalar suistimallerin önüne geçmek için bize geliyor” dedi.