Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki teşvik uygulamalarının hızla yatırımlara yansıması için, yeni bazı tedbirleri gündeme getireceklerini söyledi. Bakan Özlü, bazı gazetecilerle sohbetinde, Türkiye’de yatırımlara verilen teşvikler konusunda bir sıkıntı olmadığını, yatırımcılar açısından da eksik bir unsur bulunmadığını hatırlattı. Bakan Özlü “Önümüzdeki süreçte teşvik uygulamalarını biraz zenginleştireceğiz. Teşvikler ile ilgili uygulamalarda süreçleri kısaltacağız. Onlara yoğunlaşacağız. Bir süre önce, Türkiye’deki teşvik uygulamaları ile ilgili profesyonel bir analiz çalışması yaptırdık. Yatırımcılar için ne eksiği var diye?.. ‘Hiçbir eksiği yok’ dediler. Ama uygulamada sıkıntı yaşıyorsunuz. Bizim, çıkardığımız kanunları iş dünyası ve bürokrasinin özümsemesi ve hayata geçirmek için gayret sarf etmesi lazım. Her şey kanunlarda yazmaz. İş dünyasının ve bürokrasinin inisiyatif kullanıp süreci hızlandırmaları lazım. Pratikte sıkıntı var” dedi.



BELGELER SADELEŞMİŞTİ

Hükûmet, geçen hafta yatırımlarla ilgili başvurularda kolaylık içeren bir dizi adım atmıştı. Bu kapsamda, aranan bilgi ve belge sayısı azaltılarak, sadeleştirmeye gidilmişti. Ayrıca yatırım teşviklerinde elektronik bildirim dönemi de temmuz ayında başlayacak. Yatırım sürecini hızlandırmak amacıyla başlatılan uygulamada, yatırımcılar, başvuruyu internetten yapacak.