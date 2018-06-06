Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"
Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara müjde
06.06.2018 - 10:03 | Son Güncelleme: 06.06.2018 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk" dedi.
Etiketler : 2B arazileri,hazine arazileri,
563486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/563486.aspx
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