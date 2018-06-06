Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"