Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Uber uygulamasının yasaklanmasıyla birlikte Uber araçlarının turizm bölgelerine yöneldiği iddia edildi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum’a gelen Uber araçlar nedeniyle taksiciler ve TÜRSAB belgeli vip taşıma araçları mağdur oldu. TÜRSAB araçlarını Uber zanneden taksiciler duruma tepki göstermiş, taksicilerle ve vip araç şoförleri arasında tartışma yaşanmıştı. Arbede yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri ve Şoförler Odası Başkanı araya girmiş ve gerginlik son bulmuştu.

İstanbul yasaklanınca Bodrum’a geldiler

Yaşanan olayların ardından acentelere bağlı vip araç sahipleri araçlarının arkalarına “Uber’e hayır" yazıları yapıştırarak Uber olmadıklarını belirtti. Ortakent TÜRSAB binasında toplanan yaklaşık 200 kadar vip araç ve sürücüleri TÜRSAB yetkilileri ile görüştü. Konunun bir an önce çözülmesini isteyen araç sürücüleri taksiciler ile karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti. Araçlarının arkalarına ve önlerine “Uber’e hayır” yazdıran acente yetkilileri Uber sistemini kınadı.

Konuyla ilgili birçok acente sahibi Uber’e hayır dediklerini belirtti. Turizm acentesı olan Can Şenkal ise “Uberciler taksi durağını bastı gibi söylentiler oldu. Biz Uberci değiliz. Uber sisteminin karşısında en sağlam şekilde duracak olan vatandaşlarız. Bizler yasal yerli turizm taşımacılarıyız. Turizm taşımacılığı yapan firmalarız. Bizler taksicilerle birlikte omuz omuza bu Uber’i Türkiye’den göndermek için ne varsa elimizden gelen her şeyle karşılarında duracağız. Bu gün buradan toplanmamızın esas nedeni, 13 binden fazla A grubu turizm acentesi vardır. Bizler nasıl burada mağdur olduysak onlar da mağdur oldular. Biz burada sesimizi duyurmak için birliğimize geldik. Olağan üstü toplantı kararı alındı ve gündem maddeleri belirlendi. Turizmde yaşadığımız sıkıntıları dile getireceğiz” dedi.

Şenkal, Bodrum’da 500'den fazla Uber araç olduğunu söyleyerek, “İstanbul yasaklanınca hepsi buraya gelirse biz ne yapacağız? Bizi kim koruyacak bu Ubercilerden” şeklinde konuştu.

TÜRSAB Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel ise TÜRSAB’ın belgesi ile Uber yapanların taşıma ruhsatlarını iptal edeceklerini ve TÜRSAB üyeliğinden çıkarılacağını açıkladı.