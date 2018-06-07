Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler sıralamasında Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Aydınlık “Sahte, taklit ve kaçak ürün piyasasının geldiği nokta ekonominin sürdürülebilir gelişimi açısından endişe verici boyuttadır. Bu büyüklüğe internetten korsan yollarla indirilen ürünler dahil değildir. İllegal ticaret sebebiyle devlet sahte, taklit ve kaçak ürünlerden 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğramaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan yatırım teşvik istatistiklerine göre Türkiye’de bir birim istihdamın ortalama maliyeti 150.000 dolardır. Dolayısıyla, 7,2 milyar dolarlık vergi kaybı 90 bin kişinin istihdamına denk gelmektedir” dedi. Aydınlık, fikrî hak ihlallerinin ülkenin cazibesini azalttığını ve KOBİ’lerin tasarım ve markalaşma çabalarına da ket vurduğunu kaydetti.

KORSAN ÜRÜNLER HER ALANDA

Taklit ve korsan ürünler daha çok kişisel bakım ürünleri, bilgisayar oyunları, CD, DVD, otomobil ve uçak parçaları, lüks giyim eşyası, aksesuar, parfüm, gözlük, saat, alkollü içecekler, ilaç ve sanayi ürünlerinde görülüyor.