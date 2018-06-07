Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl

Bir Ramazan Bayramı daha yaklaştı. Market ve pazar tezgâhlarında hurma ile güllacın yerini, bayramlık şekerler almaya başladı. Şekerciler de aylar öncesinden üretimine başladıkları ürünlerini satış noktalarına ulaştırdı. Bayramlık şeker sektöründe her yıl 500 milyon TL’lik satış oluyor, ancak bunun yüzde 60’ı, iki bayram öncesi iki haftada gerçekleşiyor. Geçen yıl 250 milyon TL olan pazarın büyüklüğünün de, bu sene yüzde 20 artışla 300 milyon TL’ye çıkması bekleniyor.

BAYRAM İSTİHDAMI

Mondelez International Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren sektörün öncü markalarından Kent, Gebze’deki tesisinde Ramazan Bayramı için toplam 12 bin tonluk üretim gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki kasaba pazarlarıyla birlikte, 20 bin noktada satışa çıkan şekerler için 6 bin 500 kişilik ek istihdam da sağlanmış oldu. Genel Müdür İhsan Karagöz “Türkiye’de şekerde yüzde 25’lik pazar payıyla lider konumundayız. 720 milyon TL’lik ciromuzun yüzde 33’ünü şeker kategorisi oluşturuyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında, bir yıl boyunca satılan şeker kadar hediyelik ve ikramlık satışı gerçekleşiyor. Bu sebeple üretime 6 ay öncesinden başlıyoruz” dedi.

PAZARDA DA SATIŞ

Mondelez International Türkiye’nin Sakız ve Şeker Kategori Lideri Doğuş Kezer ise “Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2,1 kilo... Doğu, Güneydoğu ile İç Anadolu bölgeleri bayram şeker alışverişinin en yüksek olduğu bölgeler. Bu bölgeleri sırasıyla Marmara ve Ege izliyor. Kasaba Pazarları projemiz bu yıl da devam edecek. Türkiye genelinde 250 pazarda stantlarımızla yer alacağız. Böylece ciromuzu da artıracağız” diye konuştu.