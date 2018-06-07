Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Ramazan ayı konut sektörüne bereket getirdi. “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyası ile yüzde 20 konut ve faiz indirimi fırsatından yararlanmak isteyen yatırımcı dolardaki kazancını konutta değerlendirmek isteyince satışlar arttı. Dolarını yüksekten bozduran yatırımcının tercihi ise 1+1 daireler oldu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında ilk hafta 3 milyar liralık konut satışı yapıldığına dikkat çekerek, “Kamu bankalarının konut kredi faizini 0,98’e indirmesi, biz yapı müteahhitlerinin bir araya gelerek ‘firma olarak ilave ne yapabiliriz?’ diye sormasını sağladı. Yaptığımız toplantıda, ‘biz de, liste fiyatından yüzde 20 indirim yapalım’ dedik. Bu kampanya sektörümüzün biraz ağırlaşan temposuna ivme kazandırdı ve beklediğimiz neticeleri çok süratli bir şekilde aldık. Kampanyamız bilindiği gibi 15 Haziran 2018 tarihinde bitiyor. Kampanya sonunda 3 milyar liralık satış hedefini ikiye katlayacağız gibi gözüküyor” dedi.

EN FAZLA SATIŞ ANADOLU’DA

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Umut Durbakayım da kampanya kapsamında 253 adet konut ve ofis satışı gerçekleştirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: Şu ana kadar 174 milyon liralık satış yaptık. Kampanyanın ilk haftası oturum amaçlı satışların oranı yüzde 95’in üzerindeydi. Dövizin suni olarak şişmesi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların yatırım stratejilerindeki gayrimenkulün payını arttırdı. Değerlenen dövizde kâr realizasyonuna giden yurt içi yatırımcılar da buna eklenince, ‘yatırım amaçlı” satışlarda hızlı bir artış oldu. Bu gelişme, “peşin satış” oranını yüzde 25’e yükseltti. Satışların yüzde 70’lik kısmında ise yüzde 0.98’lik faizli konut kredisinden faydalanıldı. Sadece Evora Denizli projemizden gerçekleşen satış miktarı 141 adet oldu. İstanbul’daki projelerimizde gerçekleşen 112 adetlik satışın sıralaması ise YücelPark, Metropark, Uqlife Kadıköy, Deluxia Park Residence, Concord İstanbul, Deluxia Park Business oldu. Tercih edilen dairelerin yüzde 32’si 2+1 tipi dairelerden, yüzde 30’u da 3+1 dairelerden oluştu. Yani daha çok oturum için alındı. Dolarını bozduran yatırımcı ise 1+1 almayı tercih etti. 1+1’in satışlardaki payı yüzde 31 oldu.

Teknik Yapı olarak yatırım planlarını aksatmadan sürdüreceklerini ifade eden Durbakayım “Yılın ilk yarısında Kartal’da iki büyük projenin satışına başladık. Yılın ikinci yarısında ise İzmir ve Fikirtepe’deki projelerimizi devreye alacağız. Ayrıca İstanbul’da karma projemiz olacak” dedi.



