Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye’nin büyüme hızı kesileceği için enflasyonun düşürülmesinin öncelikli konu olduğunu ifade edip enflasyonla mücadele için bütçe dengelerinin önemine dikkat çeken Şimşek, önümüzdeki seçimler için AK Parti’nin vaatlerinin bütün maliyetinin 30 milyar liranın altında olduğunu, buna karşılık muhalefetin vaatlerinin maliyetinin 200 ile 400 milyar lira arasında değiştiğini ifade etti. Şimşek “Ortalama bizim vaatlerimizin 10 katı. Problem burada. Bu gerçeklikten, uygulanabilirlikten uzak. Biz kalıcı olarak vaatlerimizi finanse edecek öneri, teklif, plan ve programımızı ortaya koymuş bulunmaktayız.” diye konuştu.

TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu olan Şimşek, seçim belirsizliği ortadan kalktıntan sonra Türkiye’nin reformlarla bugünleri geri bırakacağını söyledi. Şimşek, sağlam duruşun önemli olduğunu, ekonomide dengelenmenin görünür hâle geleceğini de dile getirdi.