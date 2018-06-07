Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut "Yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik" dedi.
Başbakanlık açıkladı! Türkiye'ye para aktı
07.06.2018 - 10:51 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, yılın ilk çeyreğinde ülkemize 2,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiğini açıkladı.
Etiketler : türkiye,yatırım,
563655 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/563655.aspx
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