Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 187,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187,50 liradan, bin 234 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 254 liradan, 171 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 175 liradan, bin 206 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 230 liradan, 605 liradan alınan Yarım Ziynet 615 liradan ve 302 liradan alınan Çeyrek Ziynet 307 liradan satıldı.