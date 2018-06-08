Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne tek başına hâkim durumda. Hâl böyle olunca çağın en önemli kaynaklarından bor ile ilgili sektörlerin çeşitlendirilmesi ve söz konusu rezervlerin yüksek katma değerli ürün hâline getirilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İstanbul’da dün düzenlenen Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni ile dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye’ye transferini sağlayacak modelin temeli atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin bir rüyasının gerçeğe dönüştüğünün altını çizerek, Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanında en büyük firmalarından biri olan Çinli Dalian Jinma ile iş birliği protokolü imzalayacağını belirtti. Bu çerçevede Balıkesir’de, yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kurulacağını müjdeleyen Albayrak “Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak bir teknoloji. Ham madde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor” dedi.



400 BİN DOLARLIK KATMA DEĞER

Albayrak, sahnenin her iki tarafındaki masalara yerleştirilen ürünleri göstererek, bor madenindeki katma değer artışlarını, şu şekilde açıkladı: Sol tarafta, kolemanit bor dediğimiz, Türkiye’de dünyanın en kaliteli hammadde ürünü, dünya ortalama pazarı 200 dolar civarında. Bunu işleyerek ve rafine ederek toz hâline, borik asit dediğimiz şekle dönüştürdüğümüzde, dünya piyasasında tonu 600 dolar civarı olan bir ürün hâlini alıyor. Bundan sonraki süreç, sağdaki masada dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, toz hâlleriyle birlikte sanayi ve endüstride tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamül dediğimiz ürüne dönüşüyor. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek levhalar şeklinde ürüne dönüştürdüğümüzde, burada zırh levhalar, eğimli ve kıvrımlı olanların özellikle helikopter zırhlarında, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve soğutmada, zırh ve yelek dediğimiz mukavemeti en dayanıklı ama müthiş derecede hafif olan ve özellikle savunma sanayimizdeki en stratejik ürüne dönüştürüp iki şeyi başarıyoruz. Yani, ham madde olarak tonu 200 dolardan başlayıp, yüksek teknolojili ürüne dönüştüğünde yaklaşık 400 bin dolara kadar çıkan bir katma değer oluşuyor.