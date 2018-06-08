Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biyoenerji Derneği Başkanı 2. Başkanı Sedat Akar, Türkiye’nin biyoenerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek “Ülkemizde kurulan biyogaz santralleri ağırlıklı olarak elektrik ve gübre üretimi yapıyor. Türkiye potansiyel olarak doğalgaz tüketiminin yüzde 6’sını karşılayabilir ama hâlihazırda bu rakam yüzde 2. Kendi doğalgazımızı ürettiğimizde ise ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlarız” dedi. IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl de teknolojinin doğru kullanımının çevreye olduğu kadar ekonomiye de olumlu etki yapacağını dile getirdi. Sarıgöl “Çevre teknolojilerine yapacağımız yatırım aynı zamanda ekonomik anlamda da katkı sunacak. Türkiye tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde önemli bir üretici statüsünde ama burada çıkan atıkları değerlendirme konusunda yetersiz kalıyoruz. Doğru hamleler ile doğalgaz ithalatını azaltabiliriz” diye konuştu.