Haber Merkezi ANKARA
Kurumların ve akademisyenlerin kullanımına açılan çalışmaya göre, 19 kişiye kadar çalışanı olan firmaların sadece yüzde 16’sı kamu desteklerinden yararlanıyor. Bu oran 20 ve daha fazla çalışana sahip firmalarda yüzde 38,5’a çıkıyor. Araştırmaya göre en yüksek Ar-Ge harcamaları bilgisayar, elektronik, optik, motorlu kara taşıtı imalatı ile temel eczacılık ürünlerinde gerçekleşirken, diğer sektörler ise ülke ortalamasının altında yer aldı. Ayrıca, firmaların ihracat yoğunlukları ile kurumsallaşma düzeylerinin birbirilerini doğrudan etkilediği sonucuna varıldı. Yine çalışmaya göre, firma bazında kapasite kullanım oranları bölgeden bölgeye çok büyük farklılıklar gösteriyor.
Büyükler teşvikten daha az yararlanıyor
08.06.2018 - 03:31 | Son Güncelleme: 08.06.2018 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işgücü profili, sermaye verimliliği, doğal kaynaklar, çevresel sürdürülebilirlik, teknoloji, inovasyon, üretim ağı ve yönetim, organizasyon başlıklarından oluşan anketle 10 bin 63 imalatçıya ulaşılarak önemli sonuçlara ulaştı.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : teşvik,ödeme,
563781 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/563781.aspx
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