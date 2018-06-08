Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan tarım arazilerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek" dedi.