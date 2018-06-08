Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen üst üste hamleler ardından Türk Lirası dolar ve euro karşısında güçlenirken, bu güçlenmenin devam edeceği yönünde yabancı kurumlardan gelen açıklamalar birbirini takip ediyor.



Kanada'nın önde gelen yatırım bankalarından TD Securities'in stratejistleri yatırımcılara lirada alım tavsiyesinde bulundu.



Aralarında Cristian Maggio ve Ned Rumpeltin’in olduğu stratejistler, yayımladıkları notta, "Lirada kısa vadede gerçekleşmesi muhtemel yükselişten faydalanmak amacıyla model portföyümüzde 4,28 hedefli bir dolar/TL kısa pozisyonu (satış) açıyoruz" dedi.



Açıklamada TCMB’nin "şahin mesajlarının" liranın istikrar kazanmasını desteklediği de belirtildi.



Fransız banka Natixis'in analisti Micaella Feldstein da euro/TL ile ilgili hazırladığı raporda euro/TL'deki gerilemenin artmasının olası olduğunu belirtti.



Feldstein, kurda direnç seviyesi olan 5,3330'a geri dönmenin olası gözükmediğini, bununla birlikte destek seviyesi olan 5,19 seviyesine gerilemenin daha olası olduğuna dikkat çekti.



ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün altığı kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltti.



TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda: "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.