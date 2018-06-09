Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto bilet sorgulama işlemleri için haberimize bakabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto, cumartesi akşamı talihlisini buluyor. Her hafta cumartesi günü çekilen Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak konusu oldu. Sayısal Loto bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra Sayısal Loto çekilişine dahil olanlar, Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için Google'dan aramalarına devam ederken; Sayısal Loto sonuçları saat kaçta çekilecek? sorusunun cevabı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından Başkent Ankara'da genel merkez binasında noter huzurunda çekilişi yapılan Sayısal Loto, saat 21:15'te başlıyor. Tam sonuçların 21:45'te açıklanması beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemleri mpi.gov.tr adresinde yer alıyor.

Sayısal Loto sonuçları nasıl belli oluyor?

1 ve 49 sayı kümesinin içerisinde 8 kolan içerisinde yazılan 6 rakamın doğru bilinmesiyle büyük ikramiyenin kazanıldığı Sayısal Loto çekilişi için büyük gün geldi çattı. Geçen hafta İstanbul-Küçükçekmece ve İzmir-Buca'ya isabet eden büyük ikramiye, 2 talihlisine toplamda 1.897.051,80 TL kazandırarak talihlileri servet sahibi yapmıştı. Her hafta çekilişi heyecan içerisinde geçen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.