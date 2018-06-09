Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur ve emeklilerin ardından bir destek de esnafa geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, basit usulde vergilendirilen esnafın bu yıl 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi alınmayacağı müjdesini verdi. Yaklaşık 550 bin civarında basit usul mükellefinin bu düzenlemeden yararlanmasını beklediklerini dile getiren Ağbal, ayrıca esnafın yeni bir işçi alması hâlinde, 12 ay boyunca sosyal güvenlik primi ve gelir vergisini devletin ödeyeceğini söyledi. Bugün itibarıyla bir işçinin işletmeye maliyetinin 2 bin 486 lira olduğunu belirten Ağbal, söz konusu destekle bu rakamın 883 lirasının karşılanacağına dikkati çekti. Ağbal “Herhangi bir şekilde esnafımız bir kadın çalışan, bir genç çalışan, bir engelli çalışan istihdam ederse, bu destekten 12 ay değil 18 ay boyunca yararlanacak. Bir de ‘bir senden-bir benden’ istihdam teşvik paketimiz var. Biraz önce ifade ettiğim aylık 2 bin 486 lirayı bir ay esnafımız, bir ay biz ödeyeceğiz. Bir ila üç işçi çalıştıran ve imalat yapan bir esnafımız yeni bir genç işçi alırsa, bu gencimiz için ödenecek bu tutarın 1 ayını esnaf yapsın, 1 ayının tamamını biz yapalım. Böylelikle gençlerimiz iş bulmuş olacak.” diye konuştu.

Kolaylaştırılmış tecil uygulamasıyla da esnafa borcunu uzun vadede ödeme imkanı sunduklarını dile getiren Ağbal “Artık esnafımız dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde hiç endişe etmesin, gitsin vergi dairesine, en önce elini uzatan vergi dairesi olacak, ödemelerini zaman yayacağız. Normalde kolaylaştırılmış tecilde 5 yıla kadar taksit imkanı var. Yeter ki esnafımız tekrar ayağa kalksın, tekrar işine gücüne dönsün.” diye konuştu.



İŞ KURAN GENÇLERİN PRİMİ DEVLETTEN

Ağbal esnafın yanı sıra iş kuran gençlere de vergi ve BAĞKUR prim desteği vereceklerini açıkladı. Ağbal “Ben bütün gençleri teşvik ediyorum, okuldan mezun olmuş, işini kursun, 1 yıl boyunca 8 bin 400 lira ödemesi gereken BAĞKUR primini devlet olarak biz üstleniyoruz, ayrıca 75 bin liraya kadar kazancından da vergi almıyoruz” ifadesini kullandı.