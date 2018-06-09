Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY tarafından mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018’in ilk 4 ayından sonra mayısta taşınan yolcu sayısı yıllık yüzde 4 artarak 6,1 milyona, toplam doluluk oranı yüzde 78,6’ya ulaştı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 3,6 arttığı mayıs ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan yükseldi. Doluluk oranı, dış hatlarda 1,7 puanlık artışla yüzde 78’e yükselirken, iç hat uçuşlarda yüzde 83 düzeyinde gerçekleşti. Trafik sonuçlarına yılın ilk beş aylık dönemi için bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 17’lik artış sağlandığı, yolcu sayısının da yüzde 19’luk yükselişle 29,3 milyona ulaştığı görüldü. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde 5 puanlık artışla yüzde 80,7 oldu.