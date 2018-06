Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Türkiye ve Rusya’nın gaz ticaretini perçinleyerek, enerji güvenliğini artıracak Türk Akımı projesi tüm hızıyla sürüyor. Mayıs ayı başında ilk hattın inşasının tamamlanıp boru hattının Kıyıköy’e ulaşmasının ardından, ikinci hattın döşenmesi için dev inşaat gemisi Pioneering Spirit’in bugün Rotterdam Limanı’ndan Karadeniz’e hareket etti. İnşaat gemisi, ilk hattı Kıyıköy’e taşıyıp, ikinci hattın 224 kilometrelik kısmını tamamladıktan sonra, Kuzey denizinde başka bir görev almak için Karadeniz’den ayrılmıştı. Çalışmalar bittikten sonra 2019’un Aralık ayında ilk gaz verilemeye başlanacak. Gaz Karadeniz’i aşarak Rus kıyılarından Türk kıyılarına 50 saatte ulaşacak.

Moskova’da yapılan bir toplantıda çalışmalarda gelinen son noktayı aktaran Türk Akımı basın sözcüsü Aslı Esen, toplamda 30 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak Türk Akımı projesinin planlandığı gibi ilerlediğini ve 2019 yılı sonunda doğalgaz verilmeye başlanacağını söyledi. Esen konuşmasında “Pioneering Spirit Karadeniz’e dönüp ikinci hattın inşasına başlayacak. İkinci hatta 224 kilometre yol katedilerek, Türkiye-Rusya Münhasır Ekonomik Bölge sınırına ulaşmış durumda. Rusya kara çıkışında hemen hemen her şey hazır. Hatta Russkaya Kompresör İstasyonu her an işletime hazır hâlde bekliyor” diye konuştu. Projenin Türkiye tarafında yapılan çalışmalara da değinen Esen konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye kara tarafında ise hatlar BOTAŞ tarafından yapılacak ve Türkiye şebekesine Lüleburgaz’da bağlanacak olan ilki için ÇED süreci tamamlandı. Kara hatlarından Avrupa’ya ilerleyecek ikinci kısım için Gazprom ve BOTAŞ ortak şirketinin (TürkAkım Gaz Taşıma AŞ) kurulmasına ilişkin protokoller geçen hafta imzalandı. Doğalgazı Avrupa’ya götürecek hattın olası güzergâhı olarak hâlen Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri masada duruyor.” Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach de projede Türkiye’nin önemine dikkat çekerek “Rusya için uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek bir enerji güvenliği meselesi. Türkiye de bu sözleşmelerin muhatapları arasında başı çekiyor. Türk Akım boru hattı saydığım bu transit risklerine çare olacak” dedi.