Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı kurumlar, Türk lirasında değerlenme sürecinin başlayacağını, ilk olarak 4,28 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. TD Securities stratejistleri, yatırımcılara “dolar sat-TL al” tavsiyesinde bulundu. Stratejist Cristian Maggio ve Ned Rumpeltin’in yayımladıkları notta “Lirada gerçekleşmesi muhtemel yükselişten faydalanmak amacıyla, dolarda ‘kısa pozisyon’ (düşüş) açıyoruz. Öncelikle 4,28’e kadar gerileme mümkün. TCMB’nin şahin mesajları, liranın istikrar kazanmasını destekliyor” denildi. İspanyol BBVA’da, TCMB’nin perşembe günkü hamlesinin doğru yönde olduğu belirtilerek, ekonomiyi daha sağlıklı bir raya oturtmak adına mali kısıtlamaların da bununla beraber gelmesi gereği savundu.