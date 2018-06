Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, ‘kasıtlı’ adımlarından birini daha attı ve 17 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Üstelik bu kararını, ülkemizin gözde bankalarından Garanti’nin Orta Doğu finansman grubuna satılmasının birkaç gün sonrasında, Merkez Bankası’nın doları dizginlemek adına aldığı faiz artırım kararının birkaç saat sonrasında yapması da dikkat çekti. Ekonomi çevreleri, Moody’s’in diğer uluslararası kuruluşların tersine verdiği bu kararın, ekonomi sakinleşip dolar düşmüşken verilmesinin, ekonomide manipülasyon iddialarının haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Kuruluş, önceki gün de Türkiye’nin en büyük şirketlerini izlemeye almaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türk bankalarına yönelik not indirim kararını ‘gayri ahlaki’ olarak değerlendirdi. Türk bankacılık sisteminin üstünlüklerini, güçlü yanlarını bildiğini, riskleri yakından izlediğini belirttiği konuşmasında, “Ancak reyting şirketleri en küçük ihtimalli olumsuzlukları dahi yarın olacakmış gibi, en güçlü yanlarımızı da yarın kaybedecekmişiz gibi değerlendirme yaptığını görüyoruz. Moody’s tarafından yapılan not indiriminin Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla aynı gün akşam yapılması manidar olup bir o kadar da gayri ahlakidir. Bu tür yanlı kararlar ülkemizin yurt dışı yatırımcılar nezdindeki algısının haksız şekilde bozulmasına, yurt içinde kolaylıkla bertaraf edilecek sıkıntıların büyütülmesine sebep oldukları ortadadır.” ifadesini kullandı ve Türk bankacılık sisteminin bu tür atakları boşa çıkaracak güç ve kararlılığı bulunduğunu söyledi.

Sektörün öz sermaye yeterliliğinin yüksek olduğunu, sendikasyon kredilerinin yenileme oranının yüzde 100’den yüzde 111’e yükseldiğini, borçlanma maliyetlerinin 80 baz puan düştüğünü söyleyen Akben, Türkiye’nin bankacılık sistemine yabancı ilgisinin devam ettiğini son dönemde Uzak Doğu ve Orta Doğu ilgisinin arttığını ifade etti. Moody’s’in not indirimi için gerekçe gösterdiği risklerin, Türk bankacılık sektöründe olmadığını söyleyen Akben, toplam yabancı para kredilerinin takibe dönüşüm oranının yüzde 1 olduğunu dile getirdi.

Moody’s’e değil rekorlara bakarız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Moody’s’in Türk bankalarının notunu düşürürken, risklerden bahsetmesini eleştirdi ve “Moody’s ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur.” dedi. Kendilerinin Türk ekonomisi ne diyor, ona baktıklarını, makro ekonomik sonuçların ne dediğine baktıklarını söyleyen Zeybekci “İhracatımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor, bunların hepsi de inşallah Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor.” ifadesini kullandı.

Karar, operasyonun devamı niteliğinde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody’s’in kararıyla ilgili “Gerekçeleri oldukça komik. ‘Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü’ diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam.” dedi. Tüfenkci “Bu esasında ekonomiye operasyonun devamı niteliğinde. 17 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması... ‘Birtakım yönetim bozuklukları veya finans yükü’ diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam.” dedi.