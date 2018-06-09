Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından KAP'a yapılan açıklamada Yıldız Holding'in dün itibariyle BİM'in sermayesindeki paylarının 4.13 milyon liradan 15.63 milyon liraya yükseldiği belirtildi.
Yıldız Holding'ten BİM hamlesi
09.06.2018 - 11:34 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldız Holding'in BİM'deki payı dün itibariyle yüzde 1.4'ten yüzde 5.2'ye yükseldi. Açıklama KAP'a yapıldı.
Etiketler : yıldız holding,bim,murat ülker,
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